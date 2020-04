‘Nog geen akkoord over noodsteun Lufthansa’

De Duitse regering en Lufthansa hebben nog geen overeenstemming bereikt over een noodpakket om de luchtvaartmaatschappij door de coronacrisis te loodsen. Bronnen meldden aan persbureau Reuters dat er nog geen akkoord is bereikt in de onderhandelingen. Lufthansa en het Duitse ministerie van Economische Zaken weigerden commentaar te geven.