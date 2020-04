Bloemen doneren voor Dodenherdenking met Tikkie

Het idee achter de actie ‘Bloemen voor 4 mei is dat via de Tikkie-app particulieren en bedrijven een bedrag van 4,50 euro kunnen doneren voor bloemen, ter herdenking van de oorlogslachtoffers. “Bloemen en herdenken worden zo op een bijzondere manier samengebracht”, zegt Jan van Kooten, directeur van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Wie de app opent, wordt geattendeerd op de mogelijkheid te doneren. Bedrijven worden op de actie geattendeerd met een mailtje.

Behalve ervoor zorgen dat er bloemen komen bij de monumenten, is de actie ook bedoeld als een steun in de rug voor de sierteeltsector. Deze ligt volledig stil en wacht op kopers. “Bloemtelers verkopen op deze manier toch hun bloemen en oorlogsmonumenten worden, ondanks dat er geen reguliere herdenking zal zijn, voorzien van boeketten.”

Na donatie kan de Tikkie-actie ook gemakkelijk worden gedeeld met bekenden. Seavents, een collectief dat zich inzet voor transitie van afval naar grondstof, zorgt ervoor dat boeketten worden bezorgd bij de oorlogsmonumenten. Daarvan zijn er duizenden in Nederland. Lokale autoriteiten kunnen aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei aangeven of oorlogsmonumenten in hun gemeente meedoen aan de actie.