VS onderzoeken rol China in verspreiding coronavirus

De Amerikaanse president Donald Trump zei dat er “serieus wordt onderzocht” op welke manier China verantwoordelijk is voor de verspreiding van het coronavirus. Tijdens een persconferentie zei Trump “niet blij te zijn met China” en “te geloven dat het virus bij de bron gestopt had kunnen worden.”

“Misschien was het onvermogen, misschien was het iets anders. We gaan dat uitzoeken”, aldus Trump. Hij zinspeelde daarnaast op mogelijke compensatie door China. “Duitsland heeft het over 130 miljard euro. Bij ons is de schade veel hoger, reken daar maar op.”

Enkele experts deelden tijdens de persconferentie plannen om veel meer te gaan testen in de Verenigde Staten. Er zijn volgens hen nu 5,3 miljoen tests beschikbaar, “veel meer dan in Zuid-Korea aan het begin van de epidemie”, aldus de president. Hij noemde het testbeleid in dat land succesvol.

Trump voorspelde dat Amerikaanse scholen binnenkort weer opengaan, “al is het maar voor een korte periode”. Het schooljaar in de Verenigde Staten duurt nog slechts enkele weken.

Inmiddels zijn er meer dan een miljoen Amerikanen positief getest op het coronavirus. Het officiële dodental is opgelopen tot meer dan 55.000. Daarmee is het veruit het zwaarst getroffen land.