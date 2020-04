Duitse besmettingsgraad coronavirus gestegen

De Duitse besmettingsgraad van het coronavirus is gestegen, wat een tegenvaller is in de strijd tegen het virus. Op dit moment steekt een besmet persoon in Duitsland gemiddeld precies één andere persoon aan. De zogenoemde reproductiewaarde is zodoende een 1. Dit getal moet echter permanent onder de 1 liggen, om een einde te kunnen maken aan de epidemie.

De Duitse gezondheidsinstantie Robert Koch-Institut had de afgelopen dagen nog een waarde van 0,9 gemeld, aldus Duitse media.