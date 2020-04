Bankaandelen geven Wall Street steuntje in de rug

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winsten de handel uitgegaan. Beleggers trokken zich op aan berichten dat de Japanse centrale bank met een extra set maatregelen komt op de coronacrisis aan te pakken. Daarmee nam de hoop op extra maatregelen in de VS door de Federal Reserve later deze week toe. Verder zorgde nieuws over versoepelingen van lockdowns voor positivisme. Met name financiële fondsen deden het goed. De olieprijzen gingen daarentegen weer hard onderuit.