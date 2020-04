‘Lockdown kost Duitse toeristenindustrie al 24 miljard euro’

De lockdown in Duitsland om de verspreiding van het coronavirus in te dammen heeft de toeristenindustrie in het land in maart en april bij elkaar zo’n 24 miljard euro gekost. Dat berekende de Duitse sectorbranchevereniging DTV. De voorzitter van de vereniging Reinhard Meyer riep op tot onmiddellijke staatssteun voor de kleinste bedrijven in de branche.