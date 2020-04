Koning brengt toost uit op iedereen die land draaiend houdt

“Maar vooral ook een toost op iedereen die Nederland op dit bijzondere, bizarre moment draaiende houdt”, vervolgde hij. “Niet alleen de zorgprofessionals; het zijn onze boeren die elke dag ons voedsel produceren, het is de logistiek die zorgt dat het in de winkels ligt, de vakkenvullers die elke dag zorgen dat we het ook kunnen kopen. Het is heel bijzonder hoe de schoonmakers zorgen dat alles gedesinfecteerd wordt, dat iedereen zijn werk kan doen. Er zijn zoveel mensen die Nederland dag in dag uit draaiende houden. Ook voor hun deze hele speciale toast. Dank jullie voor wat jullie doen.”

Daarna werd het glas geheven. “En een hele fijne Koningsdag nog. Geniet van de zon en geniet van de dag”, besloot de koning, die daarop online met Lang zal hij leven werd toegezongen door zijn familie.