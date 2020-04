Wall Street opent op winst

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winsten aan de nieuwe handelsweek begonnen. De financiële markten verwerken de nieuwe stimuleringsmaatregelen van de Japanse centrale bank. Daaruit putten beleggers hoop de Federal Reserve in de VS later deze week ook met extra crisismaatregelen komen. Daarnaast helpt nieuws over versoepelingen van lockdowns het sentiment.