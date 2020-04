Bisschoppen Italië willen ook versoepeling lockdown voor missen

Italiaanse bisschoppen vinden het onbegrijpelijk dat Italianen ook na de versoepeling van de lockdown niet naar de missen kunnen. Ook binnen het kabinet wordt gemord over dat besluit.

Gelovige Italianen kunnen sinds begin maart niet meer naar de mis. Het land ging toen grotendeels op slot omdat de regering vergaande maatregelen nam om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook de meeste bedrijven moesten dicht.

Premier Giuseppe Conte heeft bekendgemaakt dat de maatregelen de komenden weken worden afgebouwd. Zo mogen Italianen vanaf 18 mei bijvoorbeeld weer naar bibliotheken en musea.

Klaagbrief

Conte repte echter met geen woord over missen, tot chagrijn van de bisschoppen. De Italiaanse Bisschoppenconferentie klaagt in een brief aan de regering dat de “vrijheid van godsdienst wordt gecompromitteerd”.

De katholieke geestelijken krijgen bijval van sommige politici. “Het is voor ons dus wel veilig om naar een museum te gaan, maar we kunnen niet naar een religieuze bijeenkomst?”, twitterde minister Elena Bonetti (Gelijke Kansen en Gezinnen). Ze sprak over een “onbegrijpelijk” besluit.