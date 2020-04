Indonesië hoopt in juli terug te keren naar het

Indonesië hoopt tegen juli het normale leven weer te kunnen hervatten. Het Zuidoost-Aziatische land mikt erop dat tegen juni het aantal nieuwe coronavirusbesmettingen aanzienlijk is teruggedrongen, zei de chef van de corona-taskforce Doni Monardo maandag.

Het op drie na dichtstbevolkte land ter wereld heeft officieel 9096 gevallen van het coronavirus gemeld, het op één na hoogste aantal in Zuidoost-Azië na Singapore. Sommige medische deskundigen vrezen wel dat de relatief lage aantallen tests een veel hoger besmettingspercentage maskeren.

Indonesië, dat 765 doden heeft gemeld, het hoogste aantal in Oost-Azië buiten China, heeft ook langzamer beperkingen opgelegd aan de bewegingsvrijheid van mensen dan sommige buurlanden.

Massaal getest

“De president heeft gevraagd dat we harder werken, dat de mensen gehoorzamen en meer gedisciplineerd zijn, en dat de autoriteiten strenger zijn, zodat we tegen juni hopen de besmettingen in Indonesië te hebben teruggedrongen”, zei Monardo na een kabinetsvergadering.

“In juli hopen we ons normale leven weer op te pakken”, zei hij. Tussen april en mei gaat er “massaal” getest worden, beloofde hij.