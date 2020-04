EU verleent bijna 300.000 vluchtelingen beschermde status

De 27 EU-landen hebben vorig jaar aan 295.800 vluchtelingen asiel of een andere beschermde status toegekend. 27 procent van hen waren Syriërs, 14 procent Afghanen en 13 procent Venezolanen. Nederland verleende aan 5845 vluchtelingen asiel en nam via hervestigingsprogramma’s 1875 vluchtelingen op. Het totaal aantal asielverzoeken dat werd gehonoreerd was 6 procent minder dan in 2018, meldt het Europees bureau voor de statistiek Eurostat.