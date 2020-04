Johnson spreekt land toe: het tij begint te keren

De Britse premier Boris Johnson is maandag weer in de openbaarheid verschenen. Hij sprak het land toe buiten zijn ambtswoning in Downing Street en zei daar dat het de goede kant opgaat met de strijd tegen het coronavirus.

Johnson vocht eerder deze maand nog voor zijn leven in het ziekenhuis en herstelde later op zijn officiële buitenverblijf. “Het spijt me dat ik veel langer weg ben geweest van mijn bureau dan ik had gewild”, zei hij.

De premier bedankte zijn landgenoten omdat ze zich aan de regels van de lockdown hebben gehouden. “Het tij begint te keren”, beloofde de premier, die het virus vergeleek met een overvaller. “Dit is het moment waarop we het samen tegen de grond beginnen te werken.”

Optimistische boodschap

Ondanks die optimistische boodschap vertelde de premier nog niet wanneer de lockdownmaatregelen worden versoepeld. Hij sprak de verwachting uit dat de regering daar in de komende dagen meer over kan melden.

Johnson toonde begrip voor burgers en ondernemers die lijden onder de strenge maatregelen. Hij benadrukte echter ook dat het dramatische gevolgen kan hebben als die te vroeg worden ingetrokken. Dan bestaat het risico op een “tweede piek” van de uitbraak.

“Dit is ook het moment waarop we het meeste risico lopen”, zei Johnson. “Omdat veel mensen naar ons ogenschijnlijke succes zullen kijken en zich afvragen of het niet iets minder kan met die social distancing.”