Australië en China kibbelen over corona-onderzoek

Australië riep eerder deze maand op tot een onderzoek naar hoe is omgegaan met de uitbraak van het virus. Dat dook eind vorig jaar op in China en verspreidde zich vervolgens over de wereld. Er zijn al meer dan 200.000 mensen aan overleden.

China ziet niets in zo’n onderzoek. De Chinese ambassadeur in Australië waarschuwde in een interview dat Chinese consumenten vanwege de kwestie kunnen besluiten tot een boycot van Australische producten en universiteiten.

Chinese vakantiegangers

“Misschien zeggen de mensen wel ‘waarom moeten we Australische wijn drinken? Of Australisch rundvlees eten?”, aldus ambassadeur Cheng Jingye. Hij stelde ook dat Chinese vakantiegangers kunnen wegblijven.

De Australische minister Marise Payne (Buitenlandse Zaken) verdedigde het standpunt van haar regering maandag in een verklaring. Ze zei dat “economische druk geen gepaste reactie is op een verzoek tot een onderzoek”.