Deutsche Bank verrast met winst

Deutsche Bank heeft tegen de verwachting in winst gemaakt in het eerste kwartaal. Dat liet de Duitse geldverstrekker weten in verrassende voorlopige cijfers. Het financiële concern komt later in de week met definitieve kwartaalcijfers, maar besloot de voorlopige resultaten al eerder naar buiten te brengen om onzekerheden in de markt de kop in te drukken.