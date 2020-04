Heijmans renoveert Piet Heintunnel in Amsterdam

Bouwconcern Heijmans gaat de Piet Heintunnel in Amsterdam renoveren. Het beursgenoteerde bouwconcern doet de klus in alliantie met Siemens Mobility. Met de opdracht van de gemeente Amsterdam is in totaal zo’n 70 miljoen euro gemoeid.

De in 1997 in gebruik genomen Piet Heintunnel verbindt het centrum van Amsterdam met het Zeeburgereiland en de ring A10. Na ruim twintig jaar intensief gebruik, met naar schatting circa 30.000 voertuigen per dag, is de tunnel toe aan een grondige renovatie. Er is groot onderhoud nodig aan de bouwkundige delen. Ook zijn de installaties en systemen in de tunnel en de besturing ervan aan het eind van hun technische levensduur en moeten die worden vervangen. De renovatie is ook nodig om de tunnel te laten voldoen aan nieuwe veiligheidswetgeving.

Volgens de planning van de gemeente Amsterdam duren de werkzaamheden van voorjaar 2021 tot zomer 2022. In die periode is de tunnel dicht voor al het verkeer, behalve voor tram 26. Die blijft gewoon rijden.

Siemens Mobility en Heijmans zijn bekenden van elkaar. De combinatie rondde vorig jaar de renovatie van de Koningstunnel in Den Haag met succes af. Door gebruik te maken van nieuwe, digitale technieken lukte het om de Koningstunnel zes weken eerder dan gepland open te stellen voor het verkeer.