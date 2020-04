Miljoen Australiërs downloaden nieuwe corona-app

Meer dan een miljoen Australiërs hebben de nieuwe corona-app van hun overheid gedownload. Minister van Volksgezondheid Greg Hunt noemde dat “buitengewoon”, aangezien de app ‘COVIDSafe’ pas sinds zondag beschikbaar is.

Het programma volgt via bluetooth bij welke andere gebruikers iemand in de buurt is geweest. Dat moet het eenvoudiger maken om mensen te waarschuwen die contact hebben gehad met personen die besmet raken met het coronavirus.

Het gebruik van de app is vrijwillig. Wel heeft de regering volgens Australische media gezegd dat het programma pas effectief is als minstens 40 procent van de bevolking het gebruikt. Dat komt neer op ongeveer 10 miljoen mensen.

In het land is tot dusver bij 6700 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn met het nieuwe coronavirus. Omdat er steeds minder nieuwe besmettingen worden gemeld, versoepelen sommige overheden de maatregelen die verspreiding van het virus moesten voorkomen.