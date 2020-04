Koning spreekt land toe op bijzondere thuis-Koningsdag

Het koningspaar zou met het gezin en de andere familieleden dit jaar naar Maastricht gaan. Het is de tweede keer dat een koninklijk bezoek wordt afgezegd. In 2001 werd vanwege de mond-en-klauwzeercrisis de viering van Koninginnedag in Meppel en Hoogeveen - de eerste keer dat Máxima Zorreguieta als verloofde van prins Willem-Alexander zou meekomen - geschrapt. De koninklijke familie kwam een jaar later alsnog naar Drenthe.

Willem-Alexander, Máxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane vieren Koningsdag nu thuis op Paleis Huis ten Bosch. Gedurende de dag deelt het koninklijk gezin beelden, onder meer via de televisie en sociale media en het platform koningsdagthuis.nl. Om 16.00 uur sluit de koning de viering van Koningsdag af door het glas te heffen tijdens de nationale toost.

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen heeft een spoorboekje gemaakt voor iedereen die wil deelnemen aan de online- of thuisfestiviteiten. Zo is iedereen gevraagd om 10.00 uur het Wilhelmus te spelen of zingen vanuit deuropeningen of balkons en ‘s middags vindt het toostmoment plaats. Op de website koningsdagthuis worden gedurende de dag allerlei initiatieven getoond.