Spong: strafbare feiten Surinaamse minister liegen er niet om

De elf strafbare feiten die het Openbaar Ministerie (OM) de Surinaamse minister van Financiën Gillmore Hoefdraad ten laste legt, liegen er niet om. Dat constateert advocaat Gerard Spong na bestudering van het onderzoeksrapport van de Surinaamse politie. Spong was zondagmiddag te gast in een discussieprogramma op de Surinaamse radio.

Hoefdraad wordt verdacht van onder meer het onrechtmatig verkopen van overheidsgebouwen en het gebruik van royalty’s om leningen af te lossen. Het strafdossier telt 138 pagina’s en maakt gewag van overtredingen van de Bankwet en de Anti-corruptiewet.

De verdenkingen zijn naar voren gekomen in de zaak van de voormalige baas van de Centrale Bank van Suriname, Robert Van Trikt. Hij zit sinds begin februari vast op verdenking van fraude en malversaties. Zijn advocaat Irwin Kanhai heeft gezegd dat Van Trikt in een aantal gevallen in opdracht van de minister van Financiën heeft gehandeld. In februari is het onderzoek tegen Hoefdraad al begonnen.

Ondanks het dikke dossier staat vervolging van de minister nog niet vast. Het Surinaamse parlement moet hier toestemming voor geven. Als het parlement de vervolging van Hoefdraad niet nodig vindt, gaat de minister voorlopig vrijuit. Het is nog niet bekend of en wanneer het parlement zich over de kwestie buigt.

Hoefdraad laat weten gewoon door te gaan met zijn werk. Aftreden, zoals enkele oppositiepartijen hebben geëist, is niet aan de orde. “Laat de procureur-generaal zijn werk doen. Mijn prioriteit op dit moment is het volk van Suriname redden uit de acute nood”, aldus de minister in een persbericht. Hij zegt zich vooral bezig te houden met het uitwerken van het Covid-19 Noodfonds dat de financiële en economische gevolgen van de coronacrisis op moet vangen.