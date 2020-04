Conte: Italianen krijgen vanaf 4 mei meer vrijheid

Italië versoepelt vanaf 4 mei een reeks beperkende maatregelen die waren genomen vanwege het coronavirus. Zo komt er meer bewegingsvrijheid voor burgers in hun eigen regio en wordt buiten sporten weer toegestaan.

Dat kondigde de Italiaanse premier Giuseppe Conte zondagavond aan. Hij presenteerde in Rome zijn plannen voor een stapsgewijze opening van zijn land.

Italië is een van de zwaarst getroffen landen in de wereld door het coronavirus. Er zijn tot zondag 26.644 mensen door het longvirus overleden. Sinds 10 maart zijn er strikte beperkingen van kracht. Op 5 maart sloot de regering scholen, universiteiten en kinderdagverblijven. In september gaan die weer open.