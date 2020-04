Bill Gates zet zijn hele fonds in voor bestrijden corona

Microsoft-oprichter Bill Gates gaat zijn hele goededoelenfonds inzetten voor het bestrijden van de coronapandemie. In dat fonds, de Bill & Melinda Gates Foundation, zit ruim 40 miljard dollar (37 miljard euro). Dat geld wordt normaal gesproken verdeeld over de bestrijding van verschillende ziektes, zoals hiv, polio en malaria. Maar daar wordt het nu weggehaald, zegt Gates in een interview met de Financial Times.

“Je gaat economieën krijgen waar alles jarenlang zo goed als stil komt te liggen. Dat gaat tientallen biljoenen dollars kosten”, aldus de miljardair en filantroop. “Onze organisatie was gefocust op het uitbannen van hiv, malaria en polio, en dat hebben we nu hiernaartoe verschoven.”

Gates nam het ook op voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die onder vuur ligt van Donald Trump. De Amerikaanse president vindt dat de WHO niet adequaat heeft gehandeld in de coronacrisis. “De WHO is heel erg belangrijk en zou juist extra steun moeten krijgen om haar werk te doen”, zegt Gates. Hij zei niet te geloven dat Trump daadwerkelijk de financiële steun aan de WHO zal intrekken, zoals hij heeft gedreigd.