Gezant VS in Afghanistan vraagt om humanitaire wapenstilstand

De speciale gezant voor Afghanistan van de VS heeft de Taliban opgeroepen mee te doen aan een humanitaire wapenstilstand om Afghanistan in staat te stellen maatregelen te nemen tegen het coronavirus. De Taliban hebben de afgelopen dagen hun aanvallen op Afghaanse veiligheidstroepen opgevoerd en tientallen mensen gedood.

“We vechten tegen een gemeenschappelijke vijand”, verklaarde gezant Zalmay Khalilzad, doelend op het ook in Afghanistan rondwarende coronavirus. “Het welzijn van het Afghaanse volk en het land is afhankelijk van alle partijen die hun energie steken in het gevecht tegen de Covid-19-pandemie”

De Afghaanse autoriteiten hebben tot nu toe 1531 besmettingen met het virus gemeld en 50 sterfgevallen. Maar deskundigen menen dat die aantallen veel hoger liggen.