Duitsland voert draagplicht mondkapje in

In Duitsland wordt vanaf maandag het verplichte mondkapje ingevoerd. De mond en de neus moeten dan zijn bedekt in het openbaar vervoer en meestal ook in winkels.

In de meeste deelstaten geldt de plicht meteen maandag al, Sleeswijk-Holstein sluit als laatste aan op woensdag. In sommige deelstaten zoals Saksen en Thüringen moesten de inwoners sinds vorige week al een mondmasker dragen. Overigens hoeven de luchtwegen niet per se te worden bedekt door een masker. Een sjaal of doek mag ook. Het gaat er maar om dat er geen druppeltjes kunnen vrijkomen, want daarin kan het coronavirus zitten.

De sancties voor wie zich aan de maskerplicht onttrekt, verschillen sterk per deelstaat. Beieren is het strengst: iemand zonder mondkapje krijgt 150 euro boete en winkeliers die hun personeel geen mondkapje geven, krijgen 5000 euro boete opgelegd. In Noordrijn-Westfalen mogen winkeliers klanten zonder mondmasker de toegang weigeren. In Berlijn gelden geen sancties.

Deskundigen zijn het er niet over eens of het dragen van een mondkapje zinvol is. Zo zeggen de Wereldgezondheidsorganisatie en het Rode Kruis dat het verkeerd dragen van een masker juist meer risico op besmetting met zich meebrengt. Ze blijven hameren op vaak handen wassen en goed afstand houden.