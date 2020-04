Burgemeesters geschrokken door corona bij nertsenhouderijen

De burgemeesters van Gemert-Bakel en Laarbeek zijn erg geschrokken dat bij nertsenhouderijen in hun gemeenten dieren besmet blijken te zijn geraakt met het nieuwe coronavirus. Burgemeester van Gemert-Bakel Michiel van Veen en burgemeester Frank van der Meijden van Laarbeek zeggen erg mee te leven met de getroffen ondernemer. “De familie is, net als ik, erg geschrokken”, zeggen ze in een soortgelijke persverklaring op de websites van hun gemeenten.