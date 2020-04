Australië voert corona-app in

Australië heeft zondag een coronawaarschuwingsapp ingevoerd die op vrijwillige basis kan worden gebruikt. Het zou “moeten helpen om mensen te identificeren die contact kunnen hebben gehad met een persoon die positief heeft getest,” zei de minister van Volksgezondheid Greg Hunt. De app is ontwikkeld op basis van een model uit Singapore.

Volgens de overheid maakt de ‘COVIDSafe’-app gebruik van Bluetooth-technologie van mobiele telefoons om te detecteren of een persoon binnen 1,5 meter van een geïnfecteerde is geweest. De gecodeerde gegevens worden vervolgens doorgestuurd naar de staatsgezondheidsautoriteiten. Op deze manier kunnen infectieketens sneller worden opgespoord. De gegevens worden opgeslagen op een centrale server in Australië.

Volgens de overheid vereist de app vier gegevens van elke gebruiker: naam, telefoonnummer, leeftijdsgroep en postcode. De app verzamelt geen geodata zoals locatie-coördinaten, benadrukte de minister van Volksgezondheid. Na 21 dagen zou de informatie uit de telefoons van de gebruikers worden verwijderd.

Volgens een op zondag gepubliceerd onderzoek is 45 procent van de Australiërs bereid de app te downloaden, 28 procent niet. De rest van de respondenten wist het nog niet. In Australië waren tot zondag officieel 6711 bevestigde infecties met het coronavirus. Meer dan 83 mensen zijn tot nu toe gestorven aan Covid-19.