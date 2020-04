Franse premier presenteert versoepelingsplannen

Na de verklaring van de eerste minister volgt een debat en een stemming.

Frankrijk zit sinds 17 maart grotendeels op slot om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen duren tot 11 mei. De Fransen mogen alleen hun huis uit als dat echt noodzakelijk is. Wandelen, de hond uitlaten of sporten mag slechts een uur per dag en in een straal van 1 kilometer rond de eigen woning.

Scholen weer open

Het land heeft al aangekondigd dat de scholen op 11 mei weer opengaan.

De cijfers over het coronavirus in Frankrijk laten een dalende trend zien en wijzen erop dat de lockdownmaatregelen de verspreiding van het virus hebben vertraagd. Het totaal aantal doden staat nu op 22.614.