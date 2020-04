Laagste aantal coronadoden in Italië sinds half maart

Het aantal doden door het coronavirus in Italië is de afgelopen dag met 415 toegenomen, de laagste dagelijkse stijging sinds 17 maart. Het aantal nieuwe besmettingen is 2357, het laagste aantal in vijf dagen. Vrijdag meldden de Italiaanse autoriteiten nog 420 nieuwe sterfgevallen en 3021 nieuwe besmettingen.

Het totale dodental door corona in Italië is nu ruim 26.000, geteld vanaf 21 februari, toen de virusuitbraak begon. Het aantal geregistreerde besmettingen is ruim 195.000. Dat is het hoogste aantal na de Verenigde Staten en Spanje.