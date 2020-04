‘Het wordt weer drukker op straat’

Het begint weer drukker te worden op straat. Mensen blijven minder binnen, ze gaan naar winkels, maken ommetjes en zijn in de openbare ruimte. Maar degenen die naar buiten gaan houden zich over het algemeen goed aan de 1,5 meter afstand, is zaterdag het beeld van het Veiligheidsberaad van burgemeesters. “Eigenlijk lijken we al een beetje op weg naar de 1,5 metersamenleving”, aldus een woordvoerster van het Veiligheidsberaad.