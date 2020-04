Duitsers weer de straat op tegen coronabeperkingen

In diverse steden zijn Duitsers de straat opgegaan om te demonstreren tegen de beperkende maatregelen vanwege het coronavirus. Onder meer in Berlijn en Stuttgart kwamen net als de afgelopen weken honderden mensen bijeen die onder andere vinden dat hun grondrechten als burger door de beperkingen worden geschonden.

Het stadsbestuur van Stuttgart had eerder verklaard dat de demonstratie onder de coronabeperkingen viel en niet mocht worden gehouden. Omdat er geen officieel besluit was genomen, werd de stad echter door het federaal constitutioneel hof teruggefloten. Uiteindelijk waren er zaterdag tussen de 350 en 500 deelnemers.

In Berlijn zette de politie bijna tweehonderd mensen in om een demonstratie in goede banen te leiden. Het was de vierde zaterdag op rij dat bij het volkspodium op het Rosa Luxemburgplein werd gedemonstreerd. De actie met deelnemers met verschillende politieke achtergronden, was niet officieel aangemeld en was daarmee illegaal. In Berlijn mogen alleen demonstraties met toestemming en met maximaal twintig deelnemers worden gehouden.

Enkele honderden mensen hadden toch gereageerd op een oproep via sociale media om naar het plein in Berlijn te komen. De politie zette de straten rond het plein af om verdere toestroom van actievoerders tegen te gaan. Het ging om nog eens enkele honderden mensen die met geluidswagens werden gesommeerd te vertrekken en voldoende afstand te houden.