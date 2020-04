Aantal coronadoden Verenigd Koninkrijk boven 20.000

Het aantal doden in ziekenhuizen door het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk is tot boven de 20.000 gestegen. De afgelopen 24 uur meldden hospitalen 711 nieuwe sterfgevallen waarmee het totaal aantal toenam tot 20.217.

In het land zijn vermoedelijk veel meer mensen overleden aan het virus. Verdachte sterfgevallen in verpleeghuizen komen niet voor in de dagelijkse update over het aantal doden. Andere landen maken daar wel melding van.