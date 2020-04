In de provincie Groningen zijn zaterdag geen nieuwe bevestigde besmettingen met het coronavirus gemeld. Daarmee blijft het totaal sinds het begin van de uitbraak op 333 mensen met een bewezen Covid-19. Dat is inclusief de dertien overleden mensen in de provincie Groningen.

Vrijdag meldde de GGD in Groningen nog zes nieuwe vastgestelde besmettingen, donderdag negen en woensdag twee.