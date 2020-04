‘Beschermende middelen tegen coronavirus nog steeds niet op orde’

In veel zorginstellingen en verpleeghuizen zijn de beschermende middelen tegen het coronavirus nog niet op orde. Dat stelt NU’91, de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden. Veel instellingen geven aan dat de middelen er niet zijn of dat de voorraad beperkt is, terwijl zorgminister Hugo de Jonge twee weken geleden een nieuwe verdeelsleutel bekendmaakte.

Uit een rondvraag van NU’91 blijkt dat men zich met name in de thuiszorg onveilig voelt. Dat komt omdat beschermende middelen daar niet preventief mogen worden ingezet. De voorzitter van de beroepsorganisatie, Stella Salden, noemt het “schokkend” dat op veel plekken de middelen nog niet op orde zijn. “Hierdoor zijn onze mensen in de frontlinie nog steeds onvoldoende beschermd. Deze beroepsgroep moet te allen tijde zijn werk veilig kunnen doen. Die beschermende middelen hadden weken geleden al op orde moeten zijn, zeker nu er zich in de verpleeghuizen een stille ramp voltrekt.”

Ook waarschuwt Salden voor de mentale gevolgen bij verpleegkundigen en verzorgenden, omdat zij het gevoel hebben dat ze patiënten niet goed genoeg kunnen helpen.

Minister De Jonge kondigde eerder aan dat beschermingsmiddelen zoals bijvoorbeeld mondkapjes niet meer als eerste naar de acute zorg gaan, maar ook naar andere sectoren, zoals de verpleeghuizen en de thuiszorg.