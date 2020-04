Waarschuwingsschoten in Culemborg na incident met vuurwapen

Twee inwoners van Culemborg zijn vrijdagavond aangehouden op verdenking van vuurwapenbezit en zware mishandeling of poging tot doodslag, meldt de politie zaterdag.

Agenten moesten daarbij twee waarschuwingsschoten lossen. De aanhoudingen volgden volgens de politie op enkele incidenten rond de Hoge Akker en Jerusalem in die plaats, zoals een openlijke geweldpleging, een mishandeling en een onderlinge ruzie.

De waarschuwingsschoten werden gelost nadat agenten een 23-jarige man met een vuurwapen zagen staan. Hij is gearresteerd wegens vuurwapenbezit. Een 21-jarige plaatsgenoot is opgepakt op verdenking van zware mishandeling of poging tot doodslag.

De recherche onderzoekt de incidenten, waarvan enkele personen aangifte hebben gedaan.