‘Steunpakket KLM biedt kans voor verminderen hinder Schiphol’

De omwonenden van Schiphol zijn gematigd positief over de voorwaarden die het kabinet stelt aan KLM. Om de toegezegde 2 tot 4 miljard euro staatssteun te ontvangen, moet de luchtvaartmaatschappij onder meer vergroenen en het aantal nachtvluchten terugdringen.

“Het verminderen van nachtvluchten is inderdaad een belangrijke mogelijkheid om de hinder te beperken. Maar minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft deze eis al eerder gesteld. Dat het nu als voorwaarde voor staatssteun wordt gesteld, is wel nieuw. Maar: zien is geloven, Van Nieuwenhuizen moet het wel hardmaken”, zegt Matt Poelmans, delegatieleider van de Bewoners Omgevingsraad Schiphol (ORS).

Zijn organisatie pleit al langere tijd voor het verminderen van het aantal vluchten op Schiphol, dat nu op 500.000 per jaar ligt. Daarvan zijn er volgens Poelmans zeker 100.000 overbodig. Dat KLM nu staatssteun krijgt, is een actuele aanleiding om dit pleidooi te herhalen, want “we kunnen als belastingbetaler niet gaan betalen voor onnodige vluchten”.

Gematigde krimp

“Laten we dus denken in gematigde krimp. Als volgend jaar de slots worden uitgedeeld, kan het wel wat minder”, aldus Poelmans. Slots zijn vaste start- en landingsrechten. ORS denkt dat het aantal vluchten fors kan worden gereduceerd door belasting te heffen op kerosine, waardoor de tickets duurder worden. Ook kunnen vluchten voor korte afstanden, bijvoorbeeld Londen, worden vervangen door treinreizen goedkoper te maken.

Het kabinet heeft het reddingspakket voor KLM opgesteld om de luchtvaartmaatschappij door de coronacrisis te helpen. Aan de miljarden zitten wel voorwaarden, waarvan een deel nog niet is uitgewerkt. Wel staat vast dat KLM geen bonussen, winsten of dividend mag uitkeren en moet gaan snijden in de kosten. Ook de topsalarissen moeten omlaag, zowel van management als van piloten.