Spanje telt opnieuw minder dan 400 doden op een dag door corona

Afgelopen week verlichtte het Zuid-Europese land enigszins de strenge anticoronamaatregelen. Vanaf zondag mogen kinderen een keer per dag onder begeleiding van een volwassene het huis verlaten. De maatregelen lopen tot 9 mei. Hoe ze verder afgebouwd gaan worden, heeft de regering nog niet laten weten.

De economische centra Madrid en Catalonië zijn het zwaarst getroffen, maar gaan vermoedelijk als laatste terug naar normale omstandigheden. Volgens de minister van Volksgezondheid zal de regering mogelijk eerst de beperkingen opheffen in minder zwaar getroffen gebieden.

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen is in Spanje inmiddels de 220.000 gepasseerd. Het land is na Italië, dat bijna 26.000 doden telt, het zwaarst getroffen land in Europa. De Verenigde Staten hebben wereldwijd de meeste coronadoden. Het dodental daar ligt boven de 50.000.