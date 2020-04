Pilotenorganisatie VNV positief over steunpakket KLM

De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) is positief over de steunmaatregelen van het kabinet aan KLM, dat zwaar is getroffen door de coronacrisis. “Dit helpt KLM om deze crisis te kunnen overleven zodat werkgelegenheid en vitale infrastructuur voor ons land behouden blijven. Wij zijn met de directie van KLM in gesprek”, laat de VNV weten.