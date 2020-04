WHO heeft nog geen bewijs voor immuniteit tegen coronavirus

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft nog “geen bewijs” dat mensen die zijn hersteld van een infectie met het cornonavirus en antistoffen hebben, ook beschermd zijn tegen een tweede infectie. In een verklaring waarschuwt de VN-organisatie voor uitgifte van zogenaamde “immuniteitspaspoorten”.

Dergelijke documenten of gezondheidsverklaringen kunnen de verspreiding van het virus mogelijk zelfs in de hand werken. Standaardadviezen zouden door mensen dan misschien niet meer opgevolgd worden, waarschuwt de WHO zaterdag.

Chili kondigde afgelopen week aan dat het zou beginnen met het uitreiken van “gezondheidspaspoorten” aan mensen die genezen zijn verklaard van Covid-19. Als er antilichamen worden aangetroffen in hun bloed, zouden ze meteen weer aan het werk mogen.