19e brand in zendmast, ditmaal in Waddinxveen

Voor de negentiende keer is brand gesticht in een zendmast. Deze keer was het doelwit een zendmast aan de Bloemendaalseweg in Waddinxveen. De brandweer had het vuur snel onder controle en vond aanwijzingen voor brandstichting. De politie is een onderzoek gestart en vraagt mensen die iets weten of hebben gezien zich te melden.