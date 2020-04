‘Videocall G20-leiders afgeblazen wegens ruzie China en VS’

Een geplande videocall tussen leiders van de G20 is vrijdag op het laatste moment niet doorgegaan wegens ruzie tussen China en de Verenigde Staten. De twee landen bakkeleien over de rol van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in de coronacrisis, meldt de Chinese krant South China Morning Post zaterdag.

Volgens de krant blijft Washington de WHO verantwoordelijk houden voor slecht optreden in de beginfase van de virusuitbraak en eist het een onderzoek. Peking is daar fel tegen gekant, aldus bronnen van de krant. “Hierom werd de videoconferentie op het laatste moment afgeblazen.”

Zowel president Xi Jinping als Donald Trump zou deelnemen. Hoop op een nieuwe bijeenkomst in de nabije toekomst is er wel, als beide partijen een compromis kunnen sluiten.

Relatie verslechterd

“China denkt dat de VS betalingen aan de WHO hebben stopgezet om van het slechte leiderschap af te komen en China de schuld proberen te geven. De VS daarentegen denken dat de WHO partijdig is ten gunste van China en dat China verantwoordelijk moet worden gehouden voor de zware verliezen in de VS”, zo vat professor Shen Dingli van de Fudan universiteit in Shanghai de situatie samen.

“De Chinees-Amerikaanse relaties zijn sterk verslechterd en dat is verontrustend. In de toekomst wordt het erger”, voorspelt hij.

Eind maart werd wel een videoconferentie gehouden door leiders van de G20. Toen kwamen ze overeen alles te doen wat nodig is om de pandemie een halt toe te roepen. De virtuele bijeenkomst van vrijdag was niet op de agenda gezet door G20-voorzitter Saudi-Arabië.