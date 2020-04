Nieuwe campagne tegen huiselijk geweld in coronatijd

Slachtoffers worden gewezen op mogelijkheden om hun verhaal te vertellen of advies te vragen. Datzelfde geldt ook voor mensen in hun omgeving. De campagne wordt gevoerd via televisie en radio en online. Op de speciale website www.ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl zijn concrete tips en adviezen te vinden. Ook kan 24 uur per dag, eventueel anoniem, worden gebeld met Veilig Thuis via 0800-2000.

