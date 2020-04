Australiërs en Nieuw-Zeelanders massaal thuis bij dodenherdenking

Ook de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern volgde het advies en herdacht samen met haar man en haar vader de gevallenen op haar oprit. Ze sprak haar spijt uit over de eerste afgelasting van Anzac Day ooit. “We kunnen niet in persoon samenkomen maar doen dat wel in geest, nu we de dienstbaarheid herdenken van Nieuw-Zeelanders in tijden van oorlog en crisis”, citeerde de BBC haar.

Anderen speelden de last post op hun oprit ter ere van de oorlogsslachtoffers. Weer anderen deelden online klaprooskransen ter nagedachtenis aan de gevallenen.

Kleine ceremonie

De Australische premier Scott Morrison woonde een besloten kleine ceremonie bij om 06.00 uur ‘s ochtends. “Ik kijk ernaar uit dat de hele natie bij het ochtendgloren op zijn oprit kaarsen opsteekt, dat wij onze helden herdenken en inspiratie uit hen putten voor de taken en uitdagingen waar we momenteel voor staan”, zei hij vrijdag.

Anzac Day wordt sinds 1916 jaarlijks op 25 april gehouden. Die dag een jaar eerder landden Australische en Nieuw-Zeelandse troepen bij Gallipoli in Turkije in een poging het schiereiland te veroveren. Het liep op een bloederige mislukking uit. Het was de eerste campagne in de Eerste Wereldoorlog waarbij veel Australiërs en Nieuw-Zeelanders sneuvelden.