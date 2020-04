‘Koningsdag wordt warmste ooit’

Juist nu we vanwege corona allemaal in en om het huis moeten blijven en Koningsdag ‘Woningsdag’ is geworden, wordt het maandag de warmste Koningsdag ooit. Voor die titel moet het minstens 17,7 graden worden en dat gaat volgens Weeronline ruim lukken. Het weerbureau verwacht in De Bilt een middagtemperatuur van bijna 20 graden bij flink wat zon met alleen wat hoge sluierbewolking.

We vieren Koningsdag sinds 2014. De eerste keer was tot nu toe de warmste, met 17,6 graden.