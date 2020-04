Meer dan 100.000 coronabesmettingen in New Jersey

In de Amerikaanse staat New Jersey zijn inmiddels meer dan 100.000 besmettingen vastgesteld met het coronavirus. Dat zei gouverneur Phil Murphy, die nog niets wil weten van het versoepelen van de beperkende maatregelen in zijn staat.

In de Verenigde Staten woedt een discussie over wanneer maatregelen kunnen worden afgebouwd om de economie weer op gang te brengen. Zo gingen vrijdag in de staat Georgia alweer kappers en veel andere zaken open. Dat leidde volgens Amerikaanse media soms tot lange rijen.

De Democraat Murphy vindt dat het nog te vroeg is om de teugels te laten vieren in zijn dichtbevolkte staat, die grenst aan het zwaar getroffen New York. Hij zei op een persconferentie meer vooruitgang te willen zien voordat maatregelen kunnen worden versoepeld.

De autoriteiten hebben in New Jersey melding gemaakt van de dood van 5617 coronapatiënten. Er is tot dusver bij 102.196 mensen vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Dat is meer dan in de meeste landen.