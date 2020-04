Belg krijgt mondkapje van overheid

Elke inwoner van België krijgt minstens één stoffen mondkapje van de overheid. De Belgische premier Sophie Wilmès maakte dat vrijdagavond bekend na ruim zeven uur beraad in de Nationale Veiligheidsraad over versoepeling van de coronamaatregelen.

Het advies was al om mondkapjes te dragen in het openbaar vervoer, maar dat wordt verplicht voor reizigers ouder dan 12 jaar. Op drukke plekken wordt dat sterk aanbevolen. Een sjaal of andere bedekking van neus en mond is ook toegestaan. Eigen vervoer heeft de voorkeur.