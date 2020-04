Corona-opstand in Argentijnse gevangenis

Gevangenen zijn in Buenos Aires in opstand gekomen vanwege de coronacrisis. Ze staken in de gevangenis in de Argentijnse hoofdstad matrassen in brand en hebben volgens plaatselijke media zeker twee verdiepingen overgenomen.

Een getuige zei dat zeker een dozijn mensen op het dak stond van het complex in de wijk Villa Devoto. Zij beschikten over geïmproviseerde wapens, zoals stokken. Ook waren spandoeken opgehangen met teksten als “we weigeren te sterven in de gevangenis” en “COVID-19 is in Devoto”.

In de gevangenis ontstond volgens lokale media onrust toen bleek dat meerdere gedetineerden besmet waren. Gevangenen eisten vervolgens dat mensen in risicogroepen vrijgelaten zouden worden. Er kwam naar verluidt een groot aantal gedetineerden in opstand.

Het is onduidelijk of ook slachtoffers zijn gevallen bij de rellen. De getuige zegt geluiden te hebben gehoord die klonken als schoten. Ook vlogen politiehelikopters over de gevangenis, waar volgens de Argentijnse Dienst Justitiële Inrichtingen plek is voor 1683 gedetineerden.