Wall Street met winst het weekend in

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten gesloten. Met name in de middaghandel kreeg het sentiment een impuls. Beleggers kauwden op verschillende bedrijfsresultaten. Zo opende onder meer chipgigant Intel de boeken. Verder zorgden berichten over enige versoepeling van de lockdown-maatregelen voor iets van opluchting. President Donald Trump zette daarnaast zijn handtekening onder een lang bediscussieerde wet rondom hulp, onder meer aan kleine ondernemers.