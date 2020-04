Brand in Nationaal Park De Meinweg is geblust

Het vuur in Nationaal Park De Meinweg is gedoofd. De brand is uit, zei een woordvoerder van de brandweer in Midden-Limburg. Ook de Duitse brandweer liet vrijdagavond weten dat het vuur uit is. “Er is geen open vuur meer en de brandweer vindt ook geen brandhaardjes meer”, aldus het hoofd van de Duitse brandweer Rainer Höckels.