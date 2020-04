‘Afspraken nodig met KLM om luchtvervuiling tegen te gaan’

Nu het kabinet bereid is om KLM te steunen met 2 tot 4 miljard euro om de coronacrisis door te komen, moeten er ook concrete afspraken komen om luchtvervuiling tegen te gaan. Dat zeggen meerdere milieuorganisaties waaronder Milieudefensie en Greenpeace in een gezamenlijke verklaring.

“KLM doet een flink beroep op steun van onze overheid. Dat terwijl de luchtvaartmaatschappij geen belasting betaalt over kerosine en ook geen BTW betaalt over vliegtickets. De luchtvaartsector valt ook buiten al het klimaatbeleid”, aldus de organisaties. “Nu de overheid KLM en haar werknemers wil helpen in deze onzekere periode, is het tijd om concrete afspraken te maken met het luchtvaartbedrijf. De luchtvaartmaatschappij kan hierna niet terugkeren naar het oude en zal een nieuw pad in moeten slaan met minder vluchten. Zo voorkomen we dat de luchtvaartsector en onze maatschappij van de ene crisis in de andere crisis rolt.”