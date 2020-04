Mondbedekking verplicht in openbaar vervoer België

Mondkapjes in het openbaar vervoer worden vanaf 4 mei verplicht in België. Dat maakt de Belgische premier Sophie Wilmès vrijdagavond bekend na afloop van overleg in de Nationale Veiligheidsraad, melden meerdere Belgische media. De maatregel moet ervoor zorgen dat het coronavirus zich minder snel kan verspreiden als het openbare leven volgende maand weer wat op gang komt.

Bedekking met bijvoorbeeld een sjaal is ook toegestaan, aldus de krant De Tijd. Overigens wordt inwoners van België sinds 15 april al geadviseerd mondkapjes te dragen in situaties waar geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden of waar veel mensen zijn. Dat wordt nu overal verplicht.

De regering zou verder besluiten dat bedrijven vanaf 4 mei weer aan de slag kunnen. Winkels volgen een week later. Leerlingen mogen deels vanaf 18 mei weer naar school. De nu nog vaak vrijwel lege bussen, trams en treinen zullen dan geleidelijk weer voller raken.

In alle Duitse deelstaten is of wordt het de komende week al verplicht om bedekking voor mond en neus te dragen in het openbaar vervoer. In Nederland zijn dergelijke maatregelen vooralsnog niet aangekondigd, maar er wordt wel over gepraat.