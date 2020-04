Parijs staat garant voor steun aan Air France-KLM

Nederland en Frankrijk lijken het eens te zijn geworden over een steunpakket voor de noodlijdende luchtvaartonderneming Air France-KLM. Volgens de Franse minister van Financiën Bruno le Maire is Parijs akkoord met een pakket ter waarde van 7 miljard euro. De Nederlandse ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) hebben later op vrijdag een persconferentie gepland. Nederland staat naar verluidt garant voor zo’n 3 miljard euro steun.