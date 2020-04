Milieuclubs: invoering statiegeld historische overwinning

Milieuorganisaties zijn blij met de stap van het kabinet om per 1 juli 2021 statiegeld in te voeren op kleine plastic flesjes. “Deze beslissing is een historische overwinning in de strijd tegen plastic vervuiling. Hier hebben we ons jaren voor ingezet”, reageren milieuorganisaties Recycling Netwerk Benelux, Natuur & Milieu, de Plastic Soup Surfer, Plastic Soup Foundation, Greenpeace en Stichting De Noordzee.